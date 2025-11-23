Impulsan un plan para dinamizar el comercio de Balaguer y la Seu d'Urgell

Comercios en la calle de Avall, en el centro histórico de Balaguer.

Balaguer y la Seu de Urgell forman parte del nuevo proyecto piloto impulsado por el Govern para revitalizar el comercio local en los cascos antiguos. En total, doce capitales de comarca participarán en esta primera fase, que busca reactivar la actividad económica y reforzar la identidad comercial.

Este año, la Generalitat destinará 800.000 euros para elaborar instrumentos de planificación comercial y urbanística, así como diagnósticos que permitan diseñar estrategias de impulso para los comercios de proximidad.

El proyecto se integra en el Pla de Barris 2025-2029. Cada ciudad recibirá entre 40.000 y 80.000 euros por elaborar la herramienta que mejor se ajuste a su realidad. Se creará un espacio de cooperación para diseñar acciones conjuntas de dinamización comercial entre la administración y el sector.

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, defendió la necesidad de equilibrar tradición e innovación ante el auge del comercio electrónico, que definió como una “amenaza” para el comercio de proximidad. La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, destacó que la planificación urbanística y las políticas de vivienda son claves para la activación económica de los barrios.