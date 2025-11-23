Rescatan a dos jóvenes atrapados en el refugio del Cinquantenari tras una intensa nevada en Alins

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Bomberos han rescatado hoy a dos jóvenes de unos 28 años, un hombre y una mujer, del refugio del Cinquantenari de Alins, en el Pallars Sobirà. A las 19.55 horas del sábado recibieron una llamada vía satélite, puesto que no había cobertura, de dos personas perdidas que no lograban encontrar el refugio y con quienes no podían contactar. En la zona, por encima de los 2.400 metros de altitud, había una gran acumulación de nieve y ese momento nevaba con intensidad. Los bomberos iniciaron la operación de búsqueda, en la que participaron efectivos del Grae (grupo de actuaciones especiales) y bomberos de La Pobla y de Ribera de Cardós. Han sido localizados a las 4,25 horas de esta madrugada, ya en el refugio, y comprobaron que una de las personas sufría un principio de congelación en un pie. Han decidido hacer noche allí y a las 9.00 se ha efectuado un primer intento de evacuarlos con un helicóptero, pero el fuerte viento ha impedido hacer la aproximación para el rescate. Finalmente, sí se ha podido culminar en un segundo intento a las 10.30. El helicóptero los ha evacuado hasta Àreu, desde donde los rescatados se han dirigido con su propio vehículo a un centro sanitario de Sort para un reconocimiento médico.