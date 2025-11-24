Detenida una pareja por un intento de robo en Cervera con la técnica de la mancha

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado jueves a un hombre de 42 años y una mujer de 48 años, como presuntos autores de un delito de hurto en Cervera. La rápida intervención policial evitó que los detenidos consiguieran sustraer joyas y dinero a una mujer de edad avanzada mediante el llamado método de la mancha.

Los hechos se produjeron en torno a las 12.00 horas en la avenida Agramunt de la localidad leridana, cuando una patrulla que realizaba tareas de seguridad ciudadana observó una situación sospechosa. Los agentes detectaron como una mujer abrazaba a una víctima de edad avanzada mientras un segundo individuo vigilaba atentamente el entorno, un patrón característico de este tipo de hurtos.

Ante esta situación, los policías intervinieron inmediatamente identificando a los sospechosos. Las indagaciones posteriores confirmaron que la pareja había manchado previamente el abrigo de la víctima para, posteriormente, ofrecerle ayuda con el objetivo de aprovechar la distracción para sustraerle objetos de valor.

Objetos recuperados durante la operación policial

Durante el cacheo efectuado a los detenidos, los agentes localizaron el líquido utilizado para manchar el abrigo de la víctima, así como varios objetos de valor: dos anillos de oro, dos pendientes de oro y 580 euros en moneda fraccionada, hecho que motivó la detención inmediata de ambos sospechosos.

Posible vinculación con otros delitos similares

La investigación continúa abierta y los Mossos d'Esquadra no descartan que los detenidos estén implicados en otros hechos similares a la zona. Según han informado fuentes policiales, ambos arrestados cuentan con antecedentes por delitos similares, cosa que refuerza esta hipótesis.

Los detenidos pasaron a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Cervera, donde tendrán que responder por los cargos de hurto en grado de tentativa.