Dos camiones vuelcan en Sant Guim de Freixenet y en Benavent de Segrià
Los siniestros se han producido la mañana del lunes y el conductor del coche volcado en Benavent lo han tenido que trasladar al Hospital Arnau de Vilanova
Dos camiones han volcado este lunes por la mañana en la demarcación. El primer siniestro se ha producido a las 8.38 horas a la BV-1001 en Sant Guim de Freixenet cuando un camión hormigonera ha volcado lateralmente. El conductor ha salido por su propio pie de la cabina.
Posteriormente, a las 12.18 horas, un camión ha salido de la vía y ha acabado volcando en la LP-9221 en Benavent de Segrià (tal como se puede ver en el vídeo adjunto). El conductor ha sido evacuado al Arnau de Vilanova.