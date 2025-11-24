SEGRE

Dos camiones vuelcan en Sant Guim de Freixenet y en Benavent de Segrià

Los siniestros se han producido la mañana del lunes y el conductor del coche volcado en Benavent lo han tenido que trasladar al Hospital Arnau de Vilanova

Camió bolcat a Benavent de Segrià.
SEGRE
Segre

Dos camiones han volcado este lunes por la mañana en la demarcación. El primer siniestro se ha producido a las 8.38 horas a la BV-1001 en Sant Guim de Freixenet cuando un camión hormigonera ha volcado lateralmente. El conductor ha salido por su propio pie de la cabina.

Posteriormente, a las 12.18 horas, un camión ha salido de la vía y ha acabado volcando en la LP-9221 en Benavent de Segrià (tal como se puede ver en el vídeo adjunto). El conductor ha sido evacuado al Arnau de Vilanova.

