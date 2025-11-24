Dos camiones vuelcan en Sant Guim de Freixenet y en Benavent de Segrià

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Dos camiones han volcado este lunes por la mañana en la demarcación. El primer siniestro se ha producido a las 8.38 horas a la BV-1001 en Sant Guim de Freixenet cuando un camión hormigonera ha volcado lateralmente. El conductor ha salido por su propio pie de la cabina.

Posteriormente, a las 12.18 horas, un camión ha salido de la vía y ha acabado volcando en la LP-9221 en Benavent de Segrià (tal como se puede ver en el vídeo adjunto). El conductor ha sido evacuado al Arnau de Vilanova.