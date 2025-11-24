Una persona herida en un incendio en un piso de la calle Sant Agustí de Tàrrega

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Una persona ha resultado herida en un incendio declarado este lunes por la mañana en un edificio de la calle Sant Agustí de Tàrrega. El incendio, que se ha originado en el tercer piso, se ha producido cuando faltaban unos minutos para las 8 y media de la mañana por causas que todavía se desconocen.

Tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat han intervenido rápidamente para extinguir el fuego y actualmente siguen remojando y revisando la estructura para garantizar la seguridad.

La persona herida ha sido trasladada con una ambulancia del SEM al CAP de Tàrrega para recibir atención médica.

Para facilitar las tareas de extinción, los Mossos d'Esquadra han restringido el acceso a la zona afectada.