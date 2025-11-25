Cal Rovelló, punto de información turística

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Seu d’Urgell aprobó ayer, en la junta de gobierno local, el proyecto para convertir los bajos del edificio número 38 de la calle Major, conocido como Cal Rovelló, como un espacio polivalente y punto de información turística durante los fines de semana. La actuación supondrá una inversión de unos 40.000 euros y contempla transformar el local, situado en la esquina con la calle Jueus y que antiguamente había albergado la carnicería pública de la ciudad. Este espacio se conoce desde el siglo XIX como “la mesa de la carne”, justo cuando la venda de este alimento era un monopolio municipal y el consistorio lo adjudicaba a un concesionario.

El alcalde, Joan Barrera, explicó que el inmueble de Cal Rovelló se transformará en “un espacio abierto, con iluminación natural y grandes ventanas”. Funcionará también como espacio polivalente y mantendrá el dispensador de bolsas compostables para la materia orgánica que tiene instalado allí la Macomunitat d’Escombraries de l’Urgellet.

El edificio de Cal Rovelló fue rehabilitado hace ahora una década, después de varios años de quejas de los vecinos de la zona por el estado de deterioro que presentaba el inmueble. Los bajos los utiliza actualmente el ayuntamiento como almacén y lo cede a los paradistas del mercado para guardar material. Barrera explicó que las obras para reformarlo deberán adjudicarse este mismo año.