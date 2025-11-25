Crotales con IA y GPS para 300 ovejas en el Pallars Jussà

El proyecto piloto para instalar crotales con GPS a más de 300 ovejas en el Pallars Jussà ya ha empezado a generar los primeros datos de seguimiento. Estas informaciones están resultando de gran utilidad para los ganaderos, que pueden controlar los movimientos del ganado con mayor precisión y gestionar los pastos de forma más eficiente ante los retos climáticos.

La iniciativa, impulsada por el ayuntamiento de Tremp y financiada por la Diputación y el ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tiene como objetivo incrementar la tecnificación de las explotaciones y facilitar el manejo de la ganadería ovina. Los dispositivos integran tecnología de inteligencia artificial capaz de detectar anomalías o posibles enfermedades en los animales. La de Tremp es la primera prueba piloto de este tipo, que permite monitorizar los rebaños de ovejas durante un año completo.

El proyecto se refuerza con el despliegue de seis antenas LoRaWan en distintos puntos del término municipal de Tremp, que ya están ofreciendo la conectividad necesaria para transmitir los datos de los crotales en tiempo real.