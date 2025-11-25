El Gobierno de Andorra descarta aplicar la viñeta para entrar en el Principat

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El Gobierno de Andorra ha cerrado definitivamente la puerta a la aplicación de la viñeta que se planteó a finales del año pasado para cobrar a los excursionistas que entraran al país. El ministro de Turismo, Jordi Torres, descartó esta posibilidad y explicó que el Ejecutivo continúa trabajando en la tasa turística. Asimismo, apuntó que cualquier modificación debe realizarse “con margen suficiente” y que “hay una gran variedad” de posibles modificaciones a realizar sobre esta tasa “y las queremos consensuar bien”, explica.

Torres explicó que tienen sobre la mesa un estudio con diferentes opciones sobre cómo podría aplicarse el cambio a nivel turístico. Plantean la posibilidad de incrementar la tasa turística en temporada alta o diferenciarla según el sector. Lo que sí que queda descartado, según el titular de Turismo, es un aumento generalizado de la tasa en temporada baja, ya que iría en contra del objetivo del Gobierno de desestacionalizar el turismo. Cabe recordar que el proyecto de ley para el crecimiento sostenible del Principat planteó el verano pasado la implementación de la viñeta para los vehículos extranjeros que circularan por el país. El anuncio generó alarma entre los trabajadores fronterizos.