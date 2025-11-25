Fira de Mollerussa alcanza récord de ventas de vehículos este año con casi 13 millones de euros

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Fira de Mollerussa ha alcanzado el récord histórico de venta de vehículo y ha generado un volumen de negocio de 12.994.617 euros, un millón más que el anterior récord que se registró en 2019. El alcalde y presidente de Fira de Mollerussa, Marc Solsona, ha destacado que estas “cifras excepcionales” se han conseguido, en parte, gracias a las ventas que se hicieron en el Salón del Automóvil de Sant Josep, donde se llegó a los 9 millones de euros y 252 coches vendidos. Este año se ha incrementado un 12% el volumen de ventas de vehículos en comparación con el pasado 2024, con 2,5 millones más de negocio. Por todo ello, desde el ente ferial se valora positivamente que las ferias del automóvil “funcionan bien” y ya preparan novedades de cara al calendario ferial del año que viene.

Fira de Mollerussa organiza tres certámenes durante el año en los que se venden coches. Por una parte, están Autotrac y Autotardor, donde los vehículos que se venden son de segunda mano, y por la otra el Salón del Automóvil, donde todos los vehículos son nuevos. Marc Solsona ha destacado que “curiosamente”, el certamen que ha registrado máximo volumen de ventas ha sido el de Sant Josep, en una feria complicada por el hecho de que duró cinco días y además llovió mucho.

Sorteig de Fira de Mollerussa entre els compradors d'un cotxe en la passada edició de l'Autotardor.Oriol Bosch / ACN

Este año se han vendido 53 coches más que en todas las ferias del año pasado y se ha llegado a la cifra de 453 unidades. Cada vez se venden menos coches, pero estos son más caros y, por lo tanto, el volumen de negocio es mayor. El coche más caro que se ha vendido este año tenía un importe de 47.300 euros y el más económico de 6.000 euros. El 14% de los compradores eran originarios de Mollerussa, mientras que el 11% del Pla d'Urgell y el resto de la demarcación de Lleida. Un 1% provenía de las comarcas de Barcelona, Girona y Tarragona, y otro 1% de fuera de Catalunya.