Herida una mujer en un incendio de vivienda en Tàrrega

Laia Pedrós

Una mujer de 43 años fue evacuada ayer por la mañana al CAP de Tàrrega tras un incendio en un piso de la calle Sant Agustí de la capital del Urgell. Se declaró a las 8.27 horas y acudieron cinco dotaciones de los Bomberos. Se quemó la segunda planta de una casa mientras que el resto del inmueble y otras viviendas quedaron afectadas por el humo. Revisaron posible daños estructurales. En Gavet de la Conca y Agramunt hubo fuegos de chimenea.