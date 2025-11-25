Inversión de más de un millón de euros en accesos a diez pueblos

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El consell comarcal del Alt Urgell ultima estos días las obras de mejora en los accesos a diez pueblos de la comarca, que corresponden a la convocatoria de este año de las subvenciones para las actuaciones en la red de caminos rurales y vecinales. Las actuaciones han supuesto una inversión de más de un millón de euros. El 90% proviene de una subvención de cerca de 970.000 euros de la dirección general de Políticas de Montaña de la Generalitat. El 10% restante corresponde a aportaciones de los ayuntamientos beneficiarios.

Entre las actuaciones, destaca la mejora del pavimento y de los accesos a los pueblos de Argestues y Berén, en el municipio de les Valls d’Aguilar, con una inversión de 268.755 €. También se ha ejecutado la primera fase del proyecto para reforzar el pavimento de acceso a Ars desde la carretera de Civís (les Valls de Valira), con un presupuesto de 209.874 €. Destaca la estabilización de un desprendimiento en la carretera de acceso a Castellar de Tost (Ribera d’Urgellet), con un importe de 150.000 €, la pavimentación y mejora del drenaje del camino hacia Montanissell desde la carretera L-511 (Coll de Nargó), presupuestada en 139.413 €, y actuaciones de mejora en los accesos a Castellnou de Carcolze (el Pont de Bar) por valor de 129.008 €.

Por otro lado, en Estamariu se ha actuado en la carretera de acceso al pueblo con una inversión de 85.000 €. En Oliana, se ha completado la mejora del pavimento y del drenaje de la vía de acceso a les Anoves, con un presupuesto 36.000 €. Por último, en Bassella se ha actuado en la carretera de la Clua, con una inversión de 3.000 €.