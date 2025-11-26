Autorización judicial para desalojar el bloque con okupas de Les Borges

El ayuntamiento de Les Borges Blanques ha recibido la autorización judicial para desalojar de forma forzosa el bloque de viviendas de la calle Santiago Rusiñol donde conviven okupas, inquilinos con contratos de alquiler social y algún propietario. La orden de desalojo que dictó el consistorio el pasado mes de agosto, tras declarar inhabitable el inmueble les afecta a todos sin distinción. Así lo confirmaron fuentes municipales, que indicaron que no hay por ahora una fecha prevista para pedir a los Mossos d'Esquadra que la lleven a cabo. Sin embargo, parte de los afectados teme que esto suceda de manera inminente, después de que el consell comarcal de Les Garrigues haya dado los primeros pasos para constituir una mesa de emergencia de viviend.

Buena parte de los habitantes del bloque se han marchado en los últimos tres meses. El ayuntamiento estima que actualmente tiene una población variable que oscila entre doce y veinte familias, entre personas que han okupado pisos, inquilinos y propietarios. Está previsto que los afectados reciban a partir de hoy notificaciones para comunicarles el auto judicial que autoriza el desalojo, después de avisos previos en agosto y septiembre que les instaron a marcharse del edificio de forma voluntaria.

El ayuntamiento declaró inhabitable el bloque de pisos basándose en informes de los servicios técnicos municipales que apreciaron condiciones de insalubridad y deterioro estructural. El actual titular del edificio, la inmobiliaria de Terrassa Janus Business SL, ha iniciado contactos con el ayuntamiento para presentar un proyecto de rehabilitación.

Inquilinos con contrato de alquiler social explicaron que la inmobiliaria propietaria del inmueble no les ha ofrecido una alternativa para establecerse de manera temporal, a la espera de la rehabilitación del edificio.

Preparan una mesa de emergencia de vivienda

Los servicios sociales del consell comarcal se han puesto en contacto esta semana con habitantes del bloque de la calle Santiago Rusiñol de Les Borges Blanques para informarles de la constitución en la capital de Les Garrigues de una mesa de emergencia de vivienda: un órgano participado por las diferentes administraciones y dedicado a valorar la situación de vulnerabilidad de personas que han perdido su lugar de residencia de forma sobrevenida, como primer paso para prestar asistencia a quien la necesita. La creación de este organismo hace pensar a parte de los afectados que el desalojo forzoso podría llevarse a cabo de forma inminente, si bien el consistorio afirma que no hay fecha prevista.