Asaltan a un camionero en la A-2 y le roban un palet de Kinder Bueno

Un palet de chocolatinas Kinder Bueno. Este el botín que sustrajeron la semana pasada unos ladrones que asaltaron un camión estacionado en el área de servicio de la A-2 en Torre-serona, según ha podido saber este periódico. Los delincuentes amenazaron al camionero, que les descubrió cuando estaba durmiendo en la cabina. Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para identificar y detener a los sospechosos.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 4.00 horas del pasado jueves cuando un chófer se encontraba descansando en el parking de camiones que en el kilómetro 463 de la A-2, en Torre-serona. El camionero se despertó al escuchar un ruido y vio que varios individuos estaban robándole la carga del remolque. El chófer increpó a los ladrones, que intentaron acceder a la cabina para agredirle. Entonces, arrancó el tráiler y lo movió, momento en el que los ladrones decidieron huir con un vehículo. El chófer comprobó que le habían rajado la lona del remolque y le habían sustraído un palet con las conocidas chocolatinas. Es lo que se conoce en el argot policial como “loneros”, delincuentes que roban mercancía de camiones cortando las lonas. En los últimos años, los cuerpos policiales han desmantelado varios grupos de estos criminales en la demarcación. Actúan principalmente en la A-2 y la AP-2.

En verano, los Mossos localizaron al dueño de 8.800 botellas de cerveza Corona, más conocidas como coronitas, que se encontraron el 1 de julio en un camión averiado en la AP-2 en Vinaixa. Fueron robados en Montblanc y el transportista no descubrió que había sido víctima de un robo hasta que descargó en Francia.

Robo en Rosselló y Binéfar

Por otra parte, la Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Binéfar acusados de cuatro robos en esta localidad de la Llitera y en Rosselló. De la localidad del Segrià supuestamente habían sustraído a principios de octubre dos paramotores del interior de un trastero. La investigación sigue abierta y la Guardia Civil ha intervenido numerosos artículos que serían robados y hace un llamamiento para encontrar a sus dueños.