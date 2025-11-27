El paso fronterizo de Lleida con Andorra ya canaliza 7 millones de viajeros al año

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El paso aduanero de La Farga de Moles, entre La Seu d’Urgell y Andorra, ya canaliza el tránsito de 7 millones de personas al año, un volumen superior al que registran aeropuertos de zonas turísticas como Bilbao o Tenerife. A partir de enero, con la apertura de la verja de Gibraltar, será la única frontera terrestre del Estado en la península ibérica.

El paso fronterizo de La Farga de Moles, entre La Seu d'Urgell y Sant Julià de Lòria (Andorra), ya canaliza al cabo del año el tránsito de alrededor de siete millones de viajeros en ambos sentidos, lo que equivale a tres cuartas partes del tráfico internacional del Principat, que en 2024 alcanzó 9,6 millones tras crecer un 9%, y supera el trasiego que registran aeropuertos como los de Bilbao, Tenerife o Fuerteventura.

Más de medio centenar de miembros de distintas fuerzas de seguridad participaron ayer en la Comandancia de la Guardia Civil de Lleida en la jornada El viajero y la aduana, en la que miembros de ese cuerpo, de la Policía española y andorrana y responsables de la Agencia Tributaria y de las dos aduanas expusieron cinco ponencias sobre las condiciones y circunstancias del tránsito de personas y mercancías por ese paso, que en apenas dos meses, como consecuencia de los acuerdos entre la UE y los gobiernos de España y Reino Unido para abrir la verja de Gibraltar, va a tener una configuración especial.

“Ese acuerdo sitúa como un elemento singular la frontera de España con Andorra, que va a ser el único paso fronterizo del Estado en la península ibérica”, confirmó el subdelegado del Gobierno, José Crespín.

No es, en cualquier caso, la única novedad sobre la configuración de esa frontera prevista para los próximos meses. Por una parte, está pendiente la difusión de las conclusiones del ministerio de Defensa sobre la revisión del amojonamiento que efectuó en julio. Y, por otra, en febrero comienza a aplicarse el EES (Entry Exit System).

El Cuerpo Nacional de Policía fichará, con una foto digital, las huellas de cuatro dedos y los datos del pasaporte, a todos los ciudadanos de origen extracomunitario que crucen ese paso hacia el sur. Esos datos se cotejarán con los de cinco bases policiales y administrativas antes de autorizar la entrada. Se controlará el tiempo de permanencia.

Habrá excepciones como los residentes en el espacio Schengen (salvo los de Irlanda y Chipre, estados que no se han adherido), los titulares de tarjetas de residencia y quienes dispongan de visados.

Controles por franjas horarias por el trasiego de ‘sin papeles’

La Policía andorrana ha empezado a establecer controles selectivos por franjas horarias para atajar el trasiego de trabajadores de temporada extracomunitarios y sin papeles que residen en el Alt Urgell y se desplazan al Principat durante la jornada laboral. El paso fronterizo soporta un tráfico diario de entre 12.000 y 14.000 vehículos, con picos de hasta 21.000 en épocas como los fines de semana de la campaña de esquí, una intensidad susceptible de colapsar la aduana si se establecen controles de manera continuada. La Policía andorrana ha optado por realizarlos coincidiendo con las horas de inicio y final de la jornada laboral