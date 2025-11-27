Encuentro empresarial para destacar el papel de los autónomos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Associació Garrigues Empresarial celebró el martes su segunda Trobada Empresarial en la Oleoteca de Les Borges, una edición que reunió a más de cuarenta personas entre empresas, autónomos y representantes institucionales. La jornada comenzó con una visita guiada al antiguo Molí de Cal Gineret, un espacio de gran interés histórico y patrimonial que permitió poner en valor el territorio y su legado. Uno de los momentos más destacados del encuentro fue la lectura conjunta del manifiesto a favor de los derechos de las personas autónomas, una iniciativa compartida entre Garrigues Empresarial, la Asociación BEC de Arbeca y la Agrupació de Comerciants de Les Borges. El documento reivindica el reconocimiento, apoyo y mejora de las condiciones del colectivo autónomo, pieza clave del tejido económico de la comarca. La presidenta de Garrigues Empresarial, Pilar Palau, agradeció la asistencia y puso en valor la importancia de trabajar en red, destacar el patrimonio y reforzar la colaboración entre empresas para seguir transformando el territorio. Remarcó también el esfuerzo de la asociación por consolidar espacios de encuentro abiertos y útiles para el conjunto del tejido empresarial. En la jornada se incidió en la importancia de trabajar en red.