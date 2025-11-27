La Fira de Juncosa espera a más de un millar de personas este fin de semana

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Juncosa celebra este fin de semana la XVI edición de la Fira de l’Oli i Productes d’Elaboració Artesana, en la que participarán una treintena de paradas de productos de proximidad. La directora general de la Cooperativa Agrícola Sant Isidre i Secció de Crèdit de Juncosa, Àngels Araque, indicó que las previsiones de ventas son “muy buenas”, ya que “tendremos una buena cosecha gracias al riego de apoyo instalado desde hace unos años. Esto nos asegura una cantidad y calidad de aceite cada campaña”. Concretó que esperan hacer unos 500.000 kilos de aceite, “que es más que el año pasado. Quizás de kilos haremos la misma cantidad que el año pasado, pero el rendimiento será más alto”. También explicó que se prevé que la garrafa de 5 litros se venda entre 41 o 42 €, y se espera la asistencia de un millar de personas.

El domingo día 30 comenzará con un desayuno de brasa en el patio de la Cooperativa, que será gratuito tanto para los socios como los clientes, con el nuevo aceite ‘Les Cabanes’, galardonado en varios concursos desde hace años, y el acto de entrega del donativo de la misma cooperativa a la Asociación Española contra el Cáncer. La feria culminará con la comida de hermandad a cargo de la Associació de Dones.