Rehacen Cal Quelo, un edificio histórico de un pueblo de Lleida del que solo queda la fachada

El ayuntamiento de Massalcoreig proyecta la rehabilitación integral de Cal Quelo, un edificio histórico propiedad del consistorio del que solo queda la fachada. Se convertirá en un local multifuncional para acoger un centro de entidades, la llar de jubilats, la biblioteca y una sala de actos, entre otros usos. Así lo explicó el alcalde, Josep Maria Vallés, en la asamblea vecinal celebrada la semana pasada. Esta intervención supondrá una inversión de 650.000 euros y estará sufragada a traves del próximo Plan Único de Obras y Servicios (PUOS) con una partida de 420.000 euros, además de fondos municipales.

Otra de las intervenciones que se explicó a los vecinos en la instalación de más de 200 contadores de agua el próximo año, ya que las viviendas no disponen de ellos y son necesarios para una mejor gestión del consumo. Para ello contará con una subvención de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA). También está precista la pacificación del tráfico en el centro urbano.

Costará otros 200.000 euros, aunque se cuenta con una ayuda de 150.000 euros de Trànsit. Según el alcalde, consistirá en la ordenación de tráfico para dar prioridad a los peatones y en el desvío de los camiones para evitar que pasen por el centro urbano. Con esta finalidad, la circulación de muchas calles cambiará de sentido. También se han proyectado entre 60 y 80 estacionamientos disuasorios. Para ejecutar las obras se han presentado dos empresas.