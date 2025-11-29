Bovera gana un 12% de vecinos y vende 14 casas en un año y medio

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La población de Bovera ha pasado en el último año y medio de 260 vecinos a los 292 registrados recientemente. Este incremento del 12% se traduce en un aumento en la adquisición de viviendas en el pueblo que el alcalde, Òscar Acero, cifra en 14 en estos últimos 18 meses. Los compradores son familias foráneas, algunas inmigrantes, otras de Barcelona que han establecido su hogar en el municipio, aunque otros las han adquirido para tener una segunda residencia en verano y fines de semana. “Son casas viejas, la mayoría en el centro urbano, que precisan de una remodelación, a la venta con precios que oscilan entre los 40.000 y los 80.000 euros”, indicó Acero. “También se ha dado el caso de personas que han comprado dos, una para vivir y otra para alquilar”, puntualizó.

Por su parte, el ayuntamiento ha habilitado dos pisos sociales de alquiler. Lo ha hecho en el marco del programa Arrelament que promueve la Generalitat para frenar la despoblación y reformará otra vivienda que ha donado un vecino al ayuntamiento con este mismo fin. Acero indicó que el consistorio lleva años impulsando iniciativas para evitar el éxodo de los vecinos. “Hemos mantenido la escuela abierta, tenemos panadería, bar y comedor social y trabajamos para abrir una tienda que evite viajes a los vecinos. Tenemos el proyecto listo y solo hay que adjudicarlo y buscar a un encargado”. Mientras, es el propio alcalde el que lleva gratis a los vecinos hasta Flix para que hagan sus compras una vez por semana.

Otro de los servicios que ofrece Bovera es televisión por cable. “Los vecinos pagan 20 euros al año para evitar problemas de recepción, ya que antes era muy difícil ver la mayoría de los canales. Casi todas las casas están conectadas y los nuevos vecinos también”, explicó. El ayuntamiento instaló una antena con este fin hace ya unos 20 años. Otro pueblo que también ofrece televisión por cable es Juncosa.