La CAP de Almacelles apuesta para ser un referente en atención ciudadana

La presentación institucional del acto del aniversario a cargo del Ayuntamiento de Almacelles.Ayuntamiento de Almacelles

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Centre d'Atenció Primària de Almacelles celebró ayer viernes su 30.º aniversario con un acto institucional en el ayuntamiento del municipio.

El centro cuenta hoy con casi 8.000 personas asignadas, y se reivindica como un "referente" con respecto a la atención comunitaria en el municipio, con un equipo que demuestra "la evolución" hacia un modelo asistencial más "integral", que se orienta a los factores sociales que influyen en la salud y a las necesidades de la comunidad.

Los directores proponen un cambio de paradigma con respecto a la atención primaria, y velan para que esta sea más multidisciplinaria y sea un referente en atención a la ciudadanía.

Afirman que este proceso está influenciado por la incorporación de nuevos roles profesionales, que abordan la salud desde varias dimensiones y promueven la coordinación con servicios y entidades del territorio.