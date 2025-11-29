Concurso de ideas para el centro de visitas del yacimiento del Pla Almatà

La Paeria de Balaguer ha abierto la convocatoria del concurso de ideas del nuevo centro de visitantes del yacimiento del Pla Almatà, una actuación que se incluye el proyecto El Renaixement del Pla d’Almatà y que contempla una inversión global de 6,1 millones de euros en tres años para recuperar y poner en valor el conjunto arqueológico andalusí más grande de Catalunya. El objetivo es licitar las obras de este centro de visitantes a mediados del próximo año. De hecho, las catas arqueológicas que se han llevado a cabo en la zona donde se debe ubicar el futuro centro no han detectado restos arqueológicos, lo que permitirá avanzar en la construcción de esta instalación sin condicionantes que pudieran retrasar o complicar el proyecto. La Paeria ha licitado por 87.000 euros el concurso de proyectos.

Asimismo, el Museu de la Noguera ha iniciado la restauración de la muralla de este yacimiento y uno de los ejes centrales del proyecto global. Esta semana técnicos del Centro de Restauración de Bienes Culturales y de la dirección general de Patrimonio Cultural han visitado el espacio para abordar la intervención. El objetivo de esta actuación es conservar, estudiar y poner en valor la muralla para integrarla en el recorrido de futuras visitas al yacimiento.

Por otra parte, el Museu de la Noguera también ha iniciado la restauración de la Casa número 3, un sector excavado en 2010 que presenta un elevado grado de erosión. La directora del Museu, Carme Alòs, explicó en Radio Balaguer que se está haciendo un proceso de limpieza y consolidación como prueba piloto para establecer criterios de conservación aplicables al conjunto del yacimiento. Esta actuación en la Casa 3 se prolongará tres semanas y, una vez finalice, la estructura se incorporará al itinerario visitable del yacimiento. En cuanto al proyecto de renaturalización del entorno, se han llevado a cabo ocho sondeos en las calles que se abrieron en 1975 y 1980, que han permitido localizar algunos servicios como conducciones de agua y alcantarillado.

Renaturalización

Unos datos que, junto a la digitalización de planos históricos, se trasladarán al equipo de arquitectura encargado de redactar el proyecto definitivo de renaturalización del yacimiento.