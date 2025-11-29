Estrenan un árbol de Navidad de ganchillo

Térmens estrenó ayer un espectacular árbol de Navidad tejido íntegramente a ganchillo que, con más de diez metros de altura, ya ha sido proclamado el más grande de Catalunya, según el consistorio. La instalación es obra de la Associació de Dones Cosidores, un colectivo que ha convertido meses de trabajo artesanal en un símbolo de creatividad, colaboración y orgullo comunitario. El árbol está formado por 2.400 pequeños cuadrados de tela, confeccionados a mano uno a uno. Las integrantes del grupo se han coordinado para unir cada pieza hasta dar forma a una estructura monumental que destaca tanto por sus dimensiones como por su singularidad artística. La iniciativa pone en valor el trabajo manual y del tejido tradicional como nexo entre generaciones. El proyecto refleja la labor social que desarrolla la asociación. Las tejedoras se reúnen todos los viernes con la voluntad de enseñar a coser a todas las personas que quieran aprender, desde hacer bajos de pantalón hasta coser botones y pequeñas reparaciones.