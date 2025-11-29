Kevin Bruque será candidato de ERC a la alcaldía en 2027

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El presidente de ERC en Balaguer y portavoz del grupo municipal, Kevin Bruque, será escogido con toda probabilidad mañana candidato a la alcaldía para las elecciones de 2027. El partido celebrará una asamblea local a las 10.30 en el Ateneu Republicà de Ponent. Bruque sustituirá como primero de la lista en Balaguer a Jordi Ignasi Vidal, que ocupó la alcaldía por Esquerra tras las elecciones de 2015 y 2019. En 2023, después de la victoria de la socialista Lorena González, actual alcaldesa, ERC quedó en la oposición con tres de los 17 ediles. Bruque ocupó el tercer puesto de la lista, diseñada en cremallera, tras Vidal y Ester Guarné.