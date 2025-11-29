Masiva asistencia a un acto sobre el impacto de plantas de biogás

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Más de 300 personas llenaron ayer el hostal del Carme de Vilagrassa para asistir a una conferencia sobre los impactos de las macroplantas de biogás organizada por la plataforma Pobles Vius de Anglesola y Vilagrassa. La entidad explicó la estrategia de la Generalitat, que prevé 12 nuevas plantas al año hasta llegar a 60 en 2030, y expuso argumentos contra estas instalaciones, como la destrucción del territorio o que la mayoría tratará residuos de mataderos.