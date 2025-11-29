Naut Aran estree eth sòn nau sistèma ‘district heating’
Arrincarà damb biomassa de Bossòst
Naut Aran a estreat aguesta setmana era sua naua caudèra de biomassa, un sistèma de calor centralizat —o district heating— que permeterà distribuïr calor a diuèrsi edificis municipaus de Salardú. Er ajuntament concludic es òbres recentaments, dempús de diuèrsi mesi d’installacion dera infraestructura.
Eth sistèma permet cauhar diferenti equipaments publics, coma era Sala Polivalenta de Salardú, era Escòla Ruda, era piscina municipau, eth pròpri ajuntament, es rampes calefactades e eth futur Centre Civic e Sociau d’aguesta localitat.
Era caudèra foncionarà iniciaument damb biomassa provenenta de Bossòst, pr’amor qu’eth centre logistic de Les —destinat a processar aguest combustible— encara non ei operatiu. Era Deputacion, impulsora deth projècte, expliquèc qu’an previst completar es òbres “a principis de deseme”, un viatge agen arrecebut un permís entà retirar es rèstes de fibrociment.
Mentre aquerò non arribe, Naut Aran a aquerit 35 m3 cubics d’estèra de husta ara enterpresa Fustes Sebastià, damb sedença en Rialp, entà hèr diuèrses pròves deth nau sistèma de calefaccion municipau qu’ajudarà ena milhora ena eficiéncia.