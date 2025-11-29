Nuevo proyecto de apoyo comunitario y de inclusión

Artesa de Segre ha puesto en marcha el proyecto de Asistencia Personal Castellot, una iniciativa de inclusión social que une esfuerzos del ayuntamiento, el Institut Els Planells y la Fundació Ilersis. El programa nace con el objetivo de ofrecer apoyo y acompañamiento al alumnado del municipio, promoviendo la autonomía personal, la participación social y el bienestar de la comunidad. El concejal de Salud y Asuntos Sociales, Joan García, explicó que los trabajos forman parte de una prueba piloto que se desarrolla bajo el paraguas del convenio existente entre el instituto y el Plan Educativo de Entorno. A este acuerdo se ha sumado la entidad Ilersis, cuyo enfoque se centra en poner a las personas en el centro y desarrollar proyectos que fomenten la autogestión, la participación social y la creación de entornos de confianza que favorezcan el aprendizaje y el crecimiento personal y colectivo.

En esta primera edición del proyecto participan dos alumnas del Institut Els Planells, quienes harán sus prácticas externas dentro del programa de Asistencia Personal Castellot. Esta experiencia les permitirá aproximarse al ámbito de la asistencia personal desde una perspectiva real y comunitaria, al tiempo que contribuirán de manera directa al bienestar de las personas acompañadas. Las jóvenes hicieron trabajos de jardinería ayudadas por la brigada y coordinadores de Ilersis. Además, durante este proceso adquirirán nuevas competencias profesionales vinculadas a la atención, el trabajo en equipo, la empatía y la responsabilidad social. Desde el ayuntamiento se destaca la importancia de impulsar iniciativas que conecten el ámbito educativo con el social, generando oportunidades de aprendizaje que tengan un impacto directo en la comunidad.