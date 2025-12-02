Nuevo revés a las 2 mayores plantas solares proyectadas en Catalunya

Las dos mayores centrales solares previstas en Catalunya han recibido un nuevo revés en su tramitación ante la Generalitat. La Comisión de Territorio ha emitido informes desfavorables sobre los proyectos de BCN Solar 1 y 2, promovidos por la petrolera británica Shell y que incluyen terrenos en municipios del Urgell. Las resoluciones que este organismo emitió en la sesión celebrada el pasado 27 de noviembre se suman a otros informes desfavorables en los últimos meses por parte de las comisiones territoriales de Urbanismo de Lleida y de Tarragona. Estas apreciaron “carencias en el encaje territorial y paisajístico” de estas instalaciones, que sumarían una superficie de cerca de 400 hectáreas.

BCN Solar 1, con 138,2 megavatios (MW) de potencia y más de 250 hectáreas entre Lleida y Tarragona, incluye unas 26 hectáreas de paneles fotovoltaicos en Vallbona de les Monges, a menos de dos kilómetros del pueblo de Rocallaura. Por su parte, BCN Solar 2 tiene 72,8 MW y más de 145 hectáreas, de las cuales unas 22 están previstas en suelo leridano: unas 19 en Ciutadilla y tres en Vallbona. Por este último municipio está prevista la línea eléctrica que evacuará la energía de ambas instalaciones.

La autorización ambiental y constructiva de estas grandes centrales solares es competencia del Estado, al superar el umbral de los 50 MW de potencia. Sin embargo, deben obtener también licencia urbanística, un ámbito en la que las administraciones competentes son la Generalitat y los ayuntamientos afectados.

Shell adquirió estos dos proyectos y se puso al frente de su tramitación en el año 2022, unos meses después de que la firma española Green Tie Capital iniciase el proceso para autorizar estas dos grandes centrales solares ante el ministerio de Transición Ecológica.

Aprobación definitiva de una planta en Térmens

La comisión de Territorio de Catalunya ha dado el visto bueno definitivo al proyecto para construir una nueva planta de compostaje en Térmens con capacidad para tratar cerca de 30.000 toneladas de deyecciones ganaderas al año. Se trata de una iniciativa de una empresa familiar que prevé exportar como abono orgánico parte de los excedentes de deyecciones de las comarcas de la Noguera y el Pla d'Urgell. En un futuro, el proyecto contempla la posibilidad de ampliar el complejo con instalaciones adicionales para producir biogás a partir del metano que liberan los desechos en descomposición. La aprobación definitiva, en la sesión clebrada el pasado 27 de noviembre, finaliza la tramitación de la planta ante la Generalitat y los promotores esperan obtener el permiso municipal de obras e iniciar la construcción a principios del próximo año.