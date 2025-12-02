Sánchez anuncia un real decreto para "flexibilizar" las finanzas de los ayuntamientos

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que el Consejo de Ministros aprobará un decreto ley con medidas sobre financiación local, impagos del alquiler y facturación de las empresas que provienen de los acuerdos pendientes con Junts per Catalunya. Tal como ha reconocido en una entrevista en RAC1, el "diálogo" con los de Carles Puigdemont está ahora mismo "roto", aunque el ejecutivo español tiene "muy claro" que tiene que cumplir sus compromisos. "Asumo los incumplimientos y los retrasos que Junts ha criticado", ha admitido Sánchez en una entrevista en la que ha dicho que confía en sacar adelante la legislatura y aprobar unos nuevos presupuestos.

"No niego la gravedad de la crisis que tenemos con Junts", ha dicho Sánchez unas semanas después de que los de Puigdemont dieran por acabada la relación con el gobierno español por sus incumplimientos. "Siempre he dicho que la mano está extendida, que nuestra voluntad de negociación es inequívoca y que cumpliremos con los acuerdos que firmamos con Junts", ha destacado en un momento donde el PP ha intentado acercarse a los de Puigdemont de cara a una eventual moción de censura.

Preguntado por la posibilidad de hacer una reunión presencial o una llamada con el líder de Junts, Sánchez ha dicho que ahora mismo no está "en este capítulo". "Estamos en un punto donde las conversaciones están rotas", ha expuesto diciendo que hasta ahora no se le ha pedido este encuentro. Sin embargo, ha dicho que él no tendría "ningún problema" con un cara a cara con Puigdemont porque sería "coherente" con su apuesta para "normalizar" la situación en Catalunya y "reconocer" a los dirigentes que se marcharon durante el proceso.

Ayuntamientos, empresas y alquiler

En el caso de los acuerdos con Junts que el Consejo de Ministros aprobará este mismo mediodía, Sánchez ha detallado que afectarán a los ayuntamientos, las empresas y los propietarios de los pisos de alquiler. En el caso de los ayuntamientos y los entes locales, se permitirá "flexibilizar" las inversiones para darlo más capacitado de acción en proyectos que no supongan gasto corriente, como la construcción de vivienda o la gestión del agua. "Eso es algo que se le debe a Junts, que es quien lo exigió", ha destacado Sánchez.

En el caso de las empresas, ha prometido facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales ampliando el plazo para impulsar y promover la digitalización de los procesos de facturación. Con respecto a los alquileres, ha prometido una partida para ayudar a los propietarios ante los impagos de jóvenes o familias vulnerables.

Presupuestos y financiación autonómica

Preguntado por la posibilidad de aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado (PGE), Sánchez ha reconocido que será "difícil y complejo", pero ha dicho que no quiere renunciar. Sin embargo, ha destacado que el gobierno podría continuar adelante con las cuentas vigentes, aprobadas en noviembre de 2022, porque estas son positivos para la economía española.

En el caso de la financiación autonómica, el presidente ha asegurado que sacará adelante un nuevo modelo que permitirá dar más recursos tanto a Catalunya como al resto de comunidades de régimen común. En este sentido, ha defendido que es compatible proteger las "singularidades" catalanas con el diseño de un sistema "multilateral". Asimismo, ha indicado que la recaudación de los impuestos que se quiere delegar a la Generalitat tiene un punto de complejidad que hace que no se pueda ejecutar íntegramente a corto plazo.