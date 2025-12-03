Detenida en Tàrrega por robar con violencia a una mujer de edad avanzada

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Una mujer de 54 años ha sido detenida por los Mossos d'Esquadra en Tàrrega como presunta autora de un robo con violencia e intimidación a una mujer de edad avanzada. Los hechos ocurrieron este domingo pasado cuando la detenida accedió al domicilio de la víctima y le sustrajo varias joyas después de abalanzarse contra ella.

Según han informado fuentes policiales, los hechos tuvieron lugar en torno a las 12.00 horas en la avenida Catalunya de Tàrrega. La víctima se encontraba sola en su vivienda cuando recibió una llamada en el portero automático y, posteriormente, otra directamente en la puerta de su casa, que abrió sin comprobar quién había en el otro lado.

Aprovechando la situación de confusión, la agresora entró hasta el recibidor del domicilio y se lanzó sobre la víctima, robándole los pendientes y una cadena con un colgante antes de marcharse precipitadamente del lugar.

Detención rápida gracias a la investigación policial

Inmediatamente después de los hechos, la víctima interpuso la correspondiente denuncia y los agentes de la Unidad de Investigación de Cervera se hicieron cargo del caso. Las gestiones realizadas por los investigadores permitieron identificar a la presunta autora del robo en pocas horas.

El mismo domingo, hacia las 18.30 horas, los agentes consiguieron localizar y detener a la presunta autora en Tàrrega, además de recuperar el colgante que había sustraído a la víctima durante el ataque.

Antecedentes y situación judicial actual

La detenida, que contaba con antecedentes policiales previos, pasó a disposición judicial el lunes ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Cervera. Las autoridades continúan con la investigación para determinar si podría estar relacionada con otros delitos similares cometidos en la zona de Tàrrega y alrededores.