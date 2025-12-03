El encendido del árbol da inicio a la programación de Navidad

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El municipio de Linyola inició el pasado domingo la programación de Navidad con el encendido del arbol de Navidad, ubicado en la plaza Planell. Participaron niños, niñas y adultos, que pudieron disfrutar de una merienda a base de coca con chocolate. La proxima actividad prevista será el día 8, y las familias participantes deberán buscar tions de Navidad repartidos por el pueblo. La salida será a las cinco y media en la plaza Planell. La velada también incluirá una merienda.