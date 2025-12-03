El mayor parque solar flotante de Lleida, listo para funcionar en enero

La UTE adjudicataria de la construcción y la gestión del canal Segarra-Garrigues, ASG, confía en poder conectar e iniciar la explotación de la mayor planta solar flotante de Lleida y de Catalunya, ubicada en Alfés, a finales de enero. Tras unos meses de atrasos (por incidencias ambientales y técnicas), la compañía lleva a cabo desde hace unos días los trabajos de cableado que deben permitir verter la producción fotovoltaica sobre el embalse a la red. La instalación está diseñada para unos 3.000 módulos, que se asientan sobre unos 6.000 flotadores en la lámina de agua de una de las balsas de regadío del canal.

Esta es la primera de varias plantas fotovoltaicas flotantes que la empresa del Segarra-Garrigues quiere instalar en sus balsas de regadío para compensar la elevada factura eléctrica de los bombeos de agua, que repercute a su vez en el precio del agua que pagan los regantes. Después de la amortización de las obras, una parte de la producción (inicialmente, un 25%) irá destinada a autoconsumo y el resto se verterá en la red. La causa es que los bombeos del agua hacia las balsas y las fincas se llevan a cabo de noche, cuando el precio de la luz es más barato. La inversión aproximada en esta instalación ronda los dos millones de euros y la potencia nominal es de unos 2.195 kilovatios.

En una siguiente fase, ASG prevé construir al menos otras dos plantas fotovoltaicas flotantes en Oliola y en Alcanó, con inversiones que sumarán alrededor de 1,2 millones de euros, según el plan inicial. La de Alfés debía ser la primera planta solar flotante de Catalunya pero los atrasos la han dejado en segundo lugar, tras una en Riera de Gaià (Tarragona), con solo 195 paneles. En Espot Esquí también hay una para suministrar energía a los remontes.

El precio del agua pone en duda la viabilidad de algunos cultivos

El precio del agua en el Segarra-Garrigues, con un fuerte componente derivado del consumo eléctrico, pone en duda la viabilidad de algunos cultivos extensivos en el área regable. Actualmente, el agua tiene un componente variable, de 0,1567 euros por cada metro cúbico, y otro fijo de entre 109 y 139 euros por hectárea y año, un coste elevado teniendo en cuenta el bajo precio del cereal. La instalación de paneles solares en el área regable puede abaratar los precios del agua a medio plazo, según ASG.