La Nit del Soci reúne a unos 90 empresarios

La Agrupación Empresarial del Pla d’Urgell Agrupem ha celebrado su cuarta Nit del Soci, una cita que este año batió récord con 90 empresarios inscritos. El encuentro tuvo lugar en el restaurante Resquitx, socio de la entidad, que recibió una cálida ovación por parte de los asistentes para felicitar a la familia Castanyé por la obtención de su segunda estrella Michelin. El presidente de la entidad, Joan Caba, destacó en la apertura del acto la fortaleza de la comarca, el papel clave de los empresarios y emprendedores como motor económico y la importancia de conocerse y establecer vínculos entre el tejido empresarial. A continuación, se proyectó un vídeo resumen de las actividades anuales, entre los que sobresalen propuestas como el Agrupàdel y otras en proceso de consolidación como la Fira de Robòtica. También se puso de relieve la ampliación de la Junta hasta los 15 miembros para ser más representativa de los 140 socios actuales, el proyecto de salud mental en las empresas (dirigido a reducir las bajas por estrés y ansiedad y mejorar la productividad) y, muy especialmente, la puesta en marcha de Agrupem Sostenible, el nuevo servicio de información y acompañamiento en transición energética para las empresas.

La velada incluyó dos juegos participativos. El primero para fomentar el networking y el conocimiento mutuo entre las empresas asistentes, y el segundo promovió la creatividad y el trabajo en equipo.