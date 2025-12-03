Mercat de Santa Llúcia con récord de paradas

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El Mercado de Santa Llúcia marcará el inicio de la campaña de Navidad en Mollerussa con un récord de 44 paradas el próximo 13 de diciembre, en el circuito que une la plaza del Ajuntament y la zona de la Vilaclosa. El certamen, organizado por la delegación de la Cámara de Comercio en Mollerussa y Mollerussa Comercial, ofrecerá talleres y actividades gratuitas, así como una amplia variedad de productos: decoración y árboles de Navidad, artesanía, lotes navideños, alimentación, detalles personalizados, pesebres y paradas solidarias, además de degustaciones de vinos y quesos. El horario será de las diez de la mañana a las ocho de la tarde.

La campaña navideña arrancará el 5 de diciembre a las seis de la tarde, con el encendido del alumbrado de Navidad en la plaza del Ajuntament. El alcalde, Marc Solsona, la presidenta de Mollerussa Comercial, Lídia Vilaltella, y el delegado de la Cámara de Comercio, Josep Anton Gaya, presentaron ayer el programa, que incluye un refuerzo de la iluminación y la decoración comercial. La entidad comercial organizará el sorteo del Gran Talonario, formado por unos 40 vales de compra aportados por los comercios adheridos. Habrá un único ganador y los premios se podrán canjear directamente en los establecimientos, con la voluntad de ofrecer una experiencia de compra variada y repartida por diferentes sectores. No habrá este año pista de hielo, ya que la entidad no ha llegado a un acuerdo económico con la empresa que gestiona este servicio, así como los patrocinadores.

El alumbrado navideño contará con grandes elementos decorativos y figuras de El Petit Príncep repartidos por diferentes calles y plazas, y se completará con una muestra urbana de vestidos de papel, que se podrá ver del 11 de diciembre al 11 de enero, esta vez solo ante el Museu de Vestits de Paper y no distribuidos por el centro local.

La programación navideña incorpora también una treintena de actividades. Destacan la representación de Els Pastorets, a cargo del grupo Som Faràndula, los días 3 y 4 de enero en el Teatre L’Amistat, la 42ª Cursa de L’Indiot el 26 de diciembre, el espectáculo La Causa Canalla el 20 de diciembre, la Aventura de Nadal y propuestas para jóvenes como las colonias de invierno en la Vall de Boí (27, 28 y 29 de diciembre) y el Casal Hivern Jove del 22 al 31 de diciembre.