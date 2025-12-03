Rechazan la propuesta de Balaguer para evitar cerrar una línea de I3

Educación ha rechazado la propuesta de la Paeria de Balaguer para mantener ocho grupos de educación infantil I3 el próximo curso 2026-2027 y evitar el cierre una de las dos líneas que ahora tiene la escuela Gaspar de Portolà. En el pleno de la semana pasada, la alcaldesa, Lorena González (PSC), avanzó que pedirían a la conselleria mantener la línea como “prueba piloto” con una ratio inferior a la que dicta la normativa, como posible modelo para otros centros de Catalunya.

La conselleria mantiene la previsión de cerrar la línea de I3 al considerar que se ajusta a la evolución demográfica de Balaguer. Según las previsiones, la ciudad tendrá el próximo curso 115 alumnos en educación infantil. De las ocho líneas de I3 actuales, tres están en centros concertados y cinco en públicos.

La ratio media en Balaguer es ahora de 19 alumnos por aula. Tras el cierre de un grupo, pasaría a situarse entre 13 y 14 alumnos. Educación considera que la reducción de un grupo es coherente con los criterios técnicos y los datos de natalidad disponibles, y mantiene su decisión de cara al próximo curso.

Por su parte, la alcaldesa recordó que las previsiones del padrón para el curso 2027-2028 apuntan a un repunte de alumnado, con una estimación de 135 niños en I3, lo que obligaría a reabrir de nuevo la línea que ahora se quiere cerrrar. González mostró su desacuerdo con la negativa de Educación y advirtió que la Paeria “batallará” paa conservar la línea del Gaspart de Portolà. “La defenderemos, y más si solo debe cerrar un año. No permitiremos que las familias pierdan oportunidades”. Insistió en que el cierre, aunque se presente como temporal, tendrá consecuencias. Entre ellas, la pérdida de un profesor a jornada completa y otro a media jornada o la reducción de recursos. Afectará de forma directa a 19 familias que ya tienen otro hijo escolarizado en el Gaspar de Portolà.

Por otra parte, el Executiu aprobó ayer la actualización del convenio con la Paeria para ampliar el colegio Mont-Roig. Se actualiz el importe de la obra de 2,2 millones a 3,6 millones y la aportación del departamento de Educación, que asumirá íntegramente la obras.