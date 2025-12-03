Riner traslada la quinta Fira de Nadal a Freixinet por las obras en la Casa Gran

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Fira de Nadal de Riner llegará este año con cambio de escenario obligado. Las obras de la última fase de rehabilitación de la Casa Gran del Santuari del Miracle han motivado que la quinta edición del certamen se traslade, por primera vez, a la plaza Mayor de Freixinet, donde se celebrará el domingo 7 de diciembre. La feria reunirá a 24 paradistas procedentes de micropueblos de la comarca y de Lleida y Barcelona, con una amplia oferta de productos artesanos y de proximidad. Joan Solà, alcalde de Riner, destacó que un núcleo pequeño se convertirá en el epicentro de la actividad “por primera vez en su historia”. El programa incluye propuestas gastronómicas como la degustación de su tradicional escudella, neulas y bollería salada, además de chocolate con coca, comida popular y brochetas de butifarra. Habrá un concierto solidario de La Marató, “El viaje de Gabriela”, a cargo de Gatzara, y la actuación de la coral La Fònica de Freixinet. También se han programado talleres, visitas guiadas, actividades infantiles y puertas abiertas a la escuela de Freixinet.