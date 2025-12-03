Voladuras entre Aitona y Seròs para evitar aludes

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Generalitat llevará a cabo esta semana voladuras en laderas próximas a la carretera LP-7041 entre Seròs y Aitona. Empleará explosivos a la salida de este último municipio para provocar la caída controlada de rocas que amenazan con desprenderse sobre la calzada, con el fin de evitar accidentes. Los preparativos comenzaron ayer y está previsto que los trabajos se ejecuten en los próximos días, según fuentes del departamento de Territorio.

Las voladuras se llevarán a cabo tras una primera intervención para desplegar mallas de protección en laderas de la zona para evitar desprendimientos sobre la calzada. Los trabajos para hacer caer rocas de manera controlada obligarán a interrumpir el tráfico de manera puntual. El ayuntamiento de Aitona emitió un bando para advertir a los vecinos de restricciones en la circulación.