Casi 9.000 ha han votado ‘no’ a modernizar el Urgell

Un total de 8.550 hectáreas de regadío en del Canal d’Urgell han rechazado la propuesta de modernización del sistema de riego en las consultas celebradas hasta la fecha. Los regantes han optado por esta posición a la espera de que se concreten nuevas ayudas públicas que reduzcan el impacto económico de la transformación del sistema de regadío. Actualmente, las colectividades consultadas suman un total de 9.290 hectáreas distribuidas entre Els Alamús (2.350 hectáreas), Térmens (3.050), Les Borges Blanques (740 ha, la única colectividad de regantes, de momento, que se ha posicionado por el sí ) y Mollerussa (3.150 ha).

La próxima cita con las urnas tendrá lugar este sábado 6 de diciembre en La Fuliola, donde se someterán a votación otras 6.950 hectáreas. Se trata de la colectividad número 2 con más hectáreas en superficie regable. Mientras tanto, la Casa Canal deposita sus esperanzas en la moción impulsada por ERC que se vota hoy en el Parlament. Esta iniciativa busca comprometer al Executiu para incorporar nuevos apoyos económicos a los regantes, con el objetivo principal de eximirles del pago de 120 euros por hectárea y año durante treinta años, cantidad destinada a financiar parte de la obra principal.

Amadeu Ros, presidente de la Comunidad General de Regantes del Urgell, explicó ayer, antes del pleno en el Parlament, que existe consenso entre todas las fuerzas políticas sobre la necesidad de incrementar el respaldo económico a los regantes. “Es obligado modernizar, pero también es necesario contar con más ayudas para los regantes”, insistió Ros, quien también puso de relieve que la mayoría de partícipes del Urgell son personas de edad avanzada que requieren de más facilidades financieras para acometer el proyecto de esta envergadura. Solo el equipamiento interior de las parcelas representa una inversión estimada en aproximadamente 400 millones de euros, una cifra que justifica la cautela de los agricultores ante la transformación propuesta.