Hallan una bomba de la Guerra Civil en Linyola

Un agente de los Mossos, en el solar donde se encontró la bomba.Mossos d'Esquadra

Los trabajadores de una obra de Linyola hallaron el pasado 27 de noviembre una bomba de la Guerra Civil mientras se encontraban realizando una excavación en un solar en la calle Prat de la Riba número 11.

Según detallaron los Mossos d'Esquadra, se trataba de un proyectil de artillería de 105 mm con carga explosiva. Los trabajadores informaron del hallazgo al 112 y hasta la zona se trasladaron agentes de los Tedax que retiraron el proyectil y lo trasladaron hasta una cantera para hacerlo estallar con seguridad.

El pasado mes de agosto, los Mossos d’Esquadra retiraron también otros dos proyectiles de la Guerra Civil hallados por un vecino de Castelldans en medio del campo cuando se encontraba trabajando en la zona. En aquel caso se trataba de dos proyectiles de artillería de 75 y 65 mm que también fueron retirados por los Tedax para su posterior detonación