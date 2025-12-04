Más de 500.000 € para cerrar el polideportivo

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Benavent de Segrià aprobó en el pleno ordinario del lunes el presupuesto municipal para 2026, que asciende a 2.317.000 euros, lo que implica un incremento considerable respecto a los últimos años, según el alcalde, Antoni Carré. Remarcó que este aumento responde a la puesta en marcha de un ambicioso programa de inversiones en diferentes ámbitos como el deporte, la seguridad, la sostenibilidad, la educación y en materia medioambiental. Entre las inversiones más destacadas figuran las correspondientes a las mejoras en el polideportivo, que supondrá una inversión de 550.000 euros. El consistorio cuenta con una subvención de 442.000 euros del Plan Único de Obras y Servicios (PUOS) de la Generalitat y el resto se financiará con aportaciones municipales. Con esta intervención se podrá cerrar el edificio, que ahora está abierto por un lado. El objetivo que se persigue con el cierre de la infraestructura es controlar el acceso a las instalaciones y programar actividades y competiciones. Por el momento, en este equipamiento se han invertido cerca de 800.000 euros a los que hay que sumar los previstos en las cuentas de 2026. El edificio tiene una superficie de mil metros cuadrados.

Por otra parte, el presupuesto también prevé inversiones para la instalación de dos cámaras de seguridad en la entrada y salida de la carretera LP-9221, respectivamente, para el control del tráfico. Según Carré, estarán conectadas con los Mossos d’Esquadra y podrán leer las matrículas de los vehículos.

Las inversiones de 2026 también contemplan partidas al mantenimiento de diferentes caminos municipales a los que se destinan 92.000 euros, las que se destinarán a la construcción de nuevos nichos en el cementerio que ascienden a 55.000 euros, así como los 35.000 euros para el cambio de luces led en diferentes calles del pueblo. También se incluyen diferentes inversiones para mejoras en la escuela, el Casal de jubilados, la plantación de árboles y el mantenimiento y la adecuación de las piscinas, entre otras intervenciones. También destaca un incremento del 7% en la partida destinada a la ayuda a las entidades locales. El presupuesto entrará en vigor a partir del día 1 de enero y se aprobó por unanimidad con los votos favorables de Endavant Benavent, Compromís per Benavent y ERC.