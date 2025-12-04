Mural de 34 metros sobre la recolección de la oliva

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La pintora, escultora y restauradora de El Soleràs Ingrid Tost ha acabado un mural en El Cogul que representa la payesía y el trabajo en el campo, sobre todo el referido a la campaña de recolección de la oliva para la elaboración de aceite, explicó la artista. Ha estado acompañada por otra artista para la confección del mural que ha conllevado más de tres semanas de trabajo. Según Tost, en esta primera fase se ha pintado un mural de 34 metros de largo y, posteriormente, se abordará una segunda fase para pintar otros 32 metros más con la misma temática relativa al campo. La pintora ya ha hecho otros murales en El Soleràs y en viviendas de esta población. Ha trabajado como restauradora en el monasterio de Santes Creus y en el Museu d’Arqueologia de Guissona y su labor se centra en el tratamiento de la piedra.