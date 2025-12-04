Obras en la escuela Arrels por el cambio climático

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Els Alamús ha finalizado las mejoras en la escuela Arrels gracias a una subvención de la conselleria de Agricultura que destinará a hacer frente a las consecuencias del cambio climático. La actuación ha supuesto una inversión de 160.000 euros y se ha contado con una aportación de 110.000 euros. Las actuaciones se han centrado, principalmente, en el aislamiento térmico mejorando el cierre de todas las puertas y ventanas del equipamiento, la instalación de aire acondicionado y calefacción mediante geotermia, así como la sustitución de todas las persianas. Las actuaciones no han afectado a las clases durante los meses septiembre, octubre y noviembre, ya que el centro cuenta con un barracón vacío que se ha ido utilizando mediante se ejecutaban las obras, explicó el alcalde, Toni Bosch.