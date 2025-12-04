Operativo contra el tráfico de drogas con varios detenidos en Bell-lloc d'Urgell

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra llevaron a cabo este miércoles un operativo contra el tráfico de drogas en Bell-lloc d'Urgell que se saldó con varios detenidos, según confirmaron fuentes policiales. La operación se inició a primera hora de la mañana y se intervinieron varias cantidades de cocaína y también de marihuana. Las mismas fuentes señalaron que no se descartan nuevos arrestos.

En las últimas semanas ha habido diversas operacions policiales contra el tráfico de dogas en las comarcas de Lleida. A principios de noviembre, los Mossos d’Esquadra, con la colaboración de la Policía Local, detuvieron a dos hombres y decomisaron un kilo de cocaína y otro de hachís en una redada que se llevó a cabo en una vivienda del casco antiguo de Agramunt. En aquel caso los investigadores hacía varios meses que efectuaban seguimientos al sospechar que los inquilinos de una casa de la calle Estudis Vells podían dedicarse al tráfico de sustancias estupefacientes. Los agentes policiales hallaron en el domicilio un kilo de cocaína en roca, 928 gramos de hachís, sustancias para cortar la droga, una báscula de precisión, una pistola simulada y 11.000 euros en efectivo.

Más recientemente ha habido el caso de un vecino de Guissona que ha sido detenido dos veces en tan solo 9 días por presunta venta de cocaína. Tiene antecedentes y ya fue arrestado por este delito en Cervera.