El alumbrado navideño enciende la ilusión

Guissona encendió el miércoles por la tarde el alumbrado navideño. La jornada empezó en la plaza Bisbe Benlloch con un taller de farolillos, en el que se elaboraron más de 80, y una merienda de coca con chocolate. Seguidamente tuvo lugar un pasacalles con Els Follets Blancs del grupo de teatro de La Caserna, hasta la plaza Major, donde tuvo lugar el encendido oficial de las luces. Concretamente, se han instalado 101 puntos de luces de Navidad.

Por otro lado, el sábado 13 de diciembre Guissona celebrará, un año más, su Fira de Nadal i de Artesania entre la plaza Major y la plaza Bisbe Benlloch. Por la mañana habrá circo con Quàlia y a las 12 del mediodía llegará el Tió con un espectáculo familiar. Por la tarde se organizará un escaperoom y para merendar se ofrecerá pan con aceite y chocolate.