La quinta Fira del Playmobil y Lego recibe 850 visitantes el fin de semana

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La quinta Fira Playmobil y Lego de Guissona, celebrada el fin de semana, recibió 850 visitantes. En el pabellón 11 de Setembre, el público pudo disfrutar de miles de figuras Playmobil y piezas Lego así como diversos dioramas temáticos, destacando el espectacular montaje central que recreaba el Imperio Romano en homenaje a la antigua ciudad de Iesso, uno de los puntos más fotografiados y admirados. Otros atractivos incluyeron un diorama Playmobil del espacio con piezas originales antiguas, un montaje dedicado al universo Disney y creaciones Lego como flores de gran formato. La programación se complementó con talleres de montar Playmobil y Lego que tuvieron una gran acogida familiar (en la imagen), además de la Fira de la Ròbotica en La Llavor.

En el concurso de dioramas infantiles, con 10 participantes, el jurado de Somos Click premió a Hector Vila de Ivars d’Urgell (categoría 6-10 años), por El bosc amagat, y a Lluc Chamorro Rosell de Sant Ramon (11-15 años) por Western, valorando creatividad, narrativa visual y detalle. El concurso fotográfico Click Rural en Instagram lo ganó Mònica Planes, destacada por el jurado por su composición, calidad, uso del color y visibilización de mujeres rurales en tareas ganaderas.