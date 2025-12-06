Detenidos en Térmens, Benavarri y Binéfar por robos de motos y bicis

Imagen de uno de los robos que fue grabado por las cámaras de seguridad. - POLICIA NACIONAL/GUARDIA CIVIL

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal especializada en el robo en tiendas de bicicletas de alta gama y motocicletas que se ha saldado con tres detenidos de nacionalidad rumana en Térmens, Binéfar y Benavarri. Llegaron a sustraer material por valor de 420.000 euros que transportaban a Rumanía.

Los investigadores les imputan once robos cometidos entre junio y agosto de este año en Peníscola y Almassora de Castelló, Alzira y Paiporta de València, Utebo (Zaragoza) y Huesca. Les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, robo con fuerza y falsificación de documento público. Los agentes intervinieron la furgoneta con la que transportaban el material robado, un vehículo de alta gama y varios teléfonos móviles.

El grupo atracaba tiendas de bicicletas y motocicletas, previamente vigiladas, en “apenas tres minutos”. De madrugada, rompían los escaparates con mazas, entraban a los locales y metían las bicicletas de mayor valor económico en la furgoneta. Con el vehículo cargado, huían a otra ciudad e “inmediatamente tras los robos” el material sustraído se enviaba a Rumanía. Los detenidos contaban con un turismo que hacía de “lanzadera” para detectar si había presencia policial en la zona del robo.

La furgoneta utilizada para cometer robos y a la que cambiaban las matrículas fue localizada en un descampado de Barbastro. Su propietario era un vecino de Binéfar que había denunciado ser víctima de una usurpación de identidad, explicando que alguien había utilizado su filiación, supuestamente con documentación falsa, para adquirir la furgoneta sin su consentimiento. De esta manera, sospechan que quería evitarse problemas en caso de que la furgoneta fuera relacionada con los robos.

Los investigadores ubicaron a continuación al resto de sus compinches en Térmens y Benavarri.A mediados del mes de noviembre se llevó a cabo la operación con la detención de los supuestos autores de los robos y de la mujer de uno de ellos, todos ellos de origen rumano. A uno de ellos le constaba una orden de búsqueda y arresto de Austria.