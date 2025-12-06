El agua del embalse de Oliana contiene microalgas con toxinas anfetamínicas

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Las aguas del embalse de Oliana contienen un microorganismo vegetal de tipo cianobacteria llamado Aphanizomenon klebahnii o Aphanizomenon flos-aquae, cuya ingesta puede tener efectos psicoactivos similares a los de la anfetamina o el MDMA ya que genera una neurotoxina llamada fenitelamina, emparentada con esa familia de fármacos.

Los trabajos de control de la calidad del agua que desarrolla la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) en los embalses de la cuenca ha detectado en las aguas del pantano de Oliana la presencia de la cianobacteria Aphanizomenon klebahnii, según reseña el ETI (Esquema de Temas Importantes) del PHE (Plan Hidrográfica del Ebro), en fase de consulta pública desde el 28 de noviembre.

Ese alga, conocida también como Aphanizomenon flos-aquae, produce una neutotoxina llamada fenitelamina, presente en alimentos como el chocolate y de rápida metabolización. Tiene efectos euforizantes similares a los de las anfetaminas y algunas drogas de síntesis como el éxtasis y el speed.

La dosis mínima psicoactiva de la fenatilamina se sitúa en los 20 miligramos, lo que requiere una ingesta abundante. Y hay que tener en cuenta que las redes municipales de agua incluyen sistemas de potabilización, y en ocasiones también de fluoculación, para eliminar microorganismos.

El ETI centra su apartado sobre la gestión ambiental de los embalses en la eutrofización, es decir, en los efectos que generan los aportes elevados de nutrientes inorgánicos, principalmente nitrógeno y fósforo y habitualmente procedentes de las actividades agrícolas y ganaderas. “Un ambiente eutrofizado es aquel que contiene un exceso anormal de nutrientes”, resume. Y el “aumento de la concentración de compuestos de nitrógeno y fósforo”, añade, provoca un crecimiento acelerado de cianobacterias, algas o plantas acuáticas superiores” que provoca “trastornos negativos en el equilibrio de las poblaciones biológicas”.

La presencia de las cianobacterias, algas verdeazuladas de tamaño microscópico que generan mediante la fotosíntesis la energía con la que viven, suele entrañar riesgos para las personas por los efectos tóxicos que genera la ingesta de las cianotoxinas que producen. Normalmente, esos efectos se manifiestan con síntomas como irritaciones e inflamaciones en la piel, el hígado y los conductos gástricos y, en ocasiones, causan desequilibrios neurológicos, como parálisis de distintas intensidades.

Las campañas de la CHE han detectado en Oliana cinco tipos de cianobacterias, “todos potencialmente productores de cianotoxinas”, desde 2019. En esa “gran variedad de especies”, las de “mayor abundancia” son la Aphanizomenon klebahnii y la Aphanizomenon gracile, reseña el ETI. La segunda tiene efectos tóxicos habituales.

En Rialb han localizado cinco tipos y en Utxesa más de una docena, la mayoría tóxicas, desde 2016. En Riba-roja y Mequinensa han aparecido cuatro desde 2022.

En todos ellos, salvo en Oliana, hay captaciones de agua de boca, caso de la Mancomunitat de Les Garrigues, los municipios que se abastecen del Segarra-Garrigues y el Canal d’Urgell y algunos del sur del Segrià.

En Riba-roja se han observado “episodios de presencia de especies flotantes” en 2006, 2009, 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024. En uso de ellos, el de 2021, “se puede determinar que el origen de estas especies flotantes es del río Segre”.

La entrada en vigor de la directiva 2024/3019 sobre aguas residuales urbanas, cuya fecha límite de trasposición a las normativas estatales es septiembre de 2027, obligará a los gestores de más de 40 estaciones de tratamiento de la demarcación de Lleida a efectuar el “control de microplásticos en la entrada y la salida” de esas instalaciones, según recoge el ETI (Esquema de Temas Importantes) del PHE (Plan Hidrológico del Ebro), que lleva en fase de consulta pública desde el 28 de noviembre. La medida afecta a “las depuradoras de aguas residuales urbanas de más de 10.000 habitantes equivalentes” (unidad de carga contaminante que se calcula por promedios de personas), que en Lleida son un total de 44. También habrán de tratar los PFAs (sustancias perfluoroalquiladas y pilifluoroalquiladas) “cuando el vertido se produzca en una zona de captación de aguas para consumo humano”. Algunas, siempre que sean señaladas “en función del riesgo”, deberán cumplir una de las exigencias que con seguridad deberá cumplir la de Lleida ciudad, cuya población equivalente es de 250.000 habitantes. Se trata de la obligación de incorporar un “tratamiento cuaternario” para procesar “los residuos de productos farmacéuticos y cosméticos” de sus aguas residuales. Esas sustancias, a las que se añaden los nanomateriales, los fitosanitarios y los COP (Contaminantes Orgánicos Persistentes), son los llamados “contaminantes emergentes”, que “pueden representar un riesgo significativo para la salud humana y el medioambiente”. No son sustancias nuevas, ya que se utilizan “en todo tipo de aplicaciones”, pero “gracias a los avances en las técnicas analíticas pueden ser cuantificadas a concentraciones muy bajas” y se puede implementar su detección.