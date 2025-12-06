Er abitatge en Baqueira, mès car qu’en Madrid
Eth prètz per mètre quarrat artenh maxims istorics, damb 7.229 €/m2, un 25,5% mès qu’er an passat. Quauqui immòbles supèren es 10.000 €
Eth prètz der abitatge en Baqueira a tornar aguest an a arténher maxims istorics e consolide er entorn dera estacion coma un des mercats mès cars de tota Espanha. En octobre, eth mètre quarrat arribèc enquias 7.229 euros, çò que supause ua pujada deth 25,5% respècte ath madeish mes der an passat, segontes chifres deth portau Idealista.
Hè dètz ans, eth mètre quarrat se pagaue a 3.909 euros, e ara eth valor lèu s’a duplicat.
Era diferéncia damb eth conjunt deth país ei dejà fòrça notabla. Era mejana espanhòla se place en 2.555 euros per mètre quarrat, tanben en maxims, damb un creishement interannau deth 15,7%.
En Barcelona, eth prètz se trape ath torn des 5.042 euros per mètre quarrat, mentre qu’en Madrid ei de 5.705 euros. Baqueira supère tanben a Eivissa, a on eth mètre quarrat se pague a 6.789 euros. En quauqui immòbles de naut ‘standing’, es prètzi supèren es 10.000 euros per mètre quarrat.
Era aufèrta d’abitatge ena zòna ei escassa, çò que pressione encara mès es valoracions. Eth pròpri consistòri deth Naut Aran a barrat enes darrèri mesi subastes de finques municipaus a impòrts nauti, reflèxe dera tension pera crompa. Ena madeisha linha, i a actuauments 52 abitatgesvara venda en Baqueira en portau Idealista: 19 supèren eth milion d’euros e cinc passen es 3 milions. Aguest segment residenciau a deishat d’èster sonque un refugi d’iuèrn. Er aument deth torisme de montanha, eth senderisme, eth ciclisme e es eveniments culturaus e esportius desestacionalizen era demanda e refòrcen er atractiu de Baqueira coma destinacion ath long de tot er an.