Recuperan 6 edificios paralizados, que sumarán 165 pisos al mercado

Balaguer ha comenzado a dejar atrás algunas de las cicatrices más visibles de la crisis inmobiliaria de 2008. En el último año y medio, empresas y promotores han retomado seis promociones de edificios de pisos que llevaban más de una década paralizados, abandonados o a medio construir. En conjunto, estas actuaciones permitirán sumar en breve 165 nuevos pisos al mercado en una ciudad declarada como tensionada por la alta demanda de vivienda.

Buena parte de estas estructuras quedaron congeladas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Uno de los ejemplos más emblemáticos de la capital de la Noguera es el gran bloque de más de medio centenar de pisos de la calle Urgell, que durante años se convirtió en un símbolo del parón constructor. El edificio ya ha sido adquirido por un promotor privado, que prevé reactivar las obras a principios de 2026. En las seis promociones recuperadas hay viviendas orientadas a la venta y alquiler, otras se encuentran en fase final de acabados para salir al mercado en los próximos meses y el resto han sido ya vendidas. Se trata, en su mayoría, de pisos a precios más asequibles que los de obra nueva convencional, al tratarse de proyectos iniciados en otro contexto.

La posibilidad de prorrogar las licencias de obras de estos esqueletos urbanísticos fue la medida que facilitó que los promotores se animaran a invertir de nuevo aunque en muchos casos ha sido necesario actualizar proyectos, renovar instalaciones y adaptar los edificios a la normativa actual, especialmente en accesibilidad y eficiencia energética.

La reactivación de estas promociones se produce en un contexto de fuerte presión sobre el mercado de la vivienda. Balaguer está considerada una ciudad tensionada debido al desequilibrio entre oferta y demanda, una situación que se ha agravado en los últimos años. Parte de estas nuevas promociones se destinará al alquiler, un factor clave para aliviar la situación de muchas familias.

La alcaldesa de Balaguer, Lorena González, valoró positivamente esta recuperación del parque inmobiliario y subrayó que “es una muy buena noticia porque se incrementa el número de viviendas disponibles y se rebaja un poco la presión del mercado”. Añadió que la combinación de venta y alquiler permitirá atender perfiles diversos de demandantes, desde parejas jóvenes a familias monoparentales u otras demandas.

Las promociones reactivadas se reparten por distintos puntos de la ciudad, lo que contribuye a una distribución más equilibrada de la nueva oferta. En concreto se sitúan en la calle Noguera Pallaresa, Avinguda Francesc Macià, Passeig de l’Estació, calle Divina Pastora, calle Girona y calle Urgell, donde se concentra una de las actuaciones de mayor envergadura.

Algunas de las promotoras son de la propia ciudad, y también han optado por contratar empresas locales para la instalación de servicios, acabados y suministros. Desde el sector destacan que esta reactivación no solo tiene impacto en el acceso a la vivienda, sino que también genera actividad económica y empleo. Parte de estos edificios llegaron a estar en la bolsa de la Sareb, lo que refleja la larga travesía administrativa que han vivido hasta volver al circuito inmobiliario.

Paralelamente, el ayuntamiento ha seguido ejerciendo el derecho de tanteo para incrementar el parque de vivienda social. En este marco, se han adquirido pisos en la calle Miracle, en Pablo Neruda y en la calle Santa Maria, (operación iniciada por el anterior equipo de gobierno). Actualmente, gestiona 54 pisos propios, 11 a cargo de la Agència de l’Habitatge, y otros 83, de la bolsa de mediación. Todos ellos están ocupados.