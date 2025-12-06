Renfe fleta buses por daños en la catenaria entre Lleida y Vinaixa

La circulación ferroviaria quedó ayer interrumpida a mediodía entre Lleida y Vinaixa a raíz de un incidente durante obras de electrificación de la vía. El tramo quedó sin suministro eléctrico, lo que impidió que 4 trenes de las líneas R13 y R14 pudieran recorrerlo y obligó a Renfe a fletar autocares. Es el segundo día consecutivo con transbordos por carretera, después de que el jueves un robo de cable impidiera circular entre Puigverd de Lleida y Juneda.

Fuentes de Adif explicaron que la incidencia de ayer se debió a que una máquina de la obra golpeó un poste de la catenaria y dejó sin tensión eléctrica el tramo afectado. El servicio alternativo por carretera se activó poco después por parte de Renfe. La avería se produjo alrededor de las 12.30 horas, y el tráfico de trenes se restableció pasadas las 15.00 horas, una vez completadas las reparaciones necesarias.

Transbordo de Lleida a Lleida

Una veintena de viajeros del tren de la R13 que debía salir de Lleida en dirección a Barcelona a las 15.42 recibieron aviso en la estación de que recorrerían por carretera el tramo hasta Vinaixa. Les condujeron hasta un autocar estacionado fuera, subieron y partieron. Sin embargo, el vehículo dio media vuelta en la primera rotonda y los devolvió a la estación. Allí les dijeron que la circulación de trenes se había restablecido y fueron a buscar el suyo al andén para volver a comenzar el viaje.