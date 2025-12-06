Se doblan en un año las denuncias por incivismo

Los datos presentados por la Guardia Urbana de Balaguer en el balance anual de seguridad local reflejan un incremento de las actuaciones contra conductas incívicas durante el último año. Las denuncias relacionas con la ordenanza municipal de Civismo han crecido un 95% respecto al año anterior, mientras que las infracciones vinculadas a los vechículos de movilidad personal (VMP), principalmente patinetes eléctricos, han crecido más de un 230%, consecuencia directa del refuerzo en los controles y la vigilancia. Aseguran que este aumento responde a una vigilancia más activa y controles. En verano se requisaron más de 20 patines eléctricos, la mayoría utilizados por menores. Desde la policía avanzaron que coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva normativa de VMP a principios de año, se intensificarán las actuaciones contra su uso indebido. Aseguran que estao mejorará tanto la seguridad vial como la convivencia ciudadana. En 2026 la Guardia Urbana de Balaguer incrementará su plantilla con una convocatoria ya en marcha para incorporar cuatro nuevos agentes. Este refuerzo se complementará con el aumento de dispositivos preventivos, la incorporación de avances tecnológicos y el futuro despliegue de una red municipal de videovigilancia prevista para el próximo año.

Por otra parte, la Guardia Urbana celebró ayer actos en honor a su patrona, la Verge del Miracle.