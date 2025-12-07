Ferias de Navidad multitudinarias

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Varias poblaciones del Pirineo celebran este fin de semana sus ferias de Navidad. Es que el caso de Llavorsí y Esterri d’Àneu, en el Pallars Sobirà; y de La Pobla de Segur y la pedanía de Vilamitjana, en el Jussà. En Llavorsí, centenares de personas llenaron las calles para comprar productos de decoración y artesanales de kilómetro cero, según explicó el alcalde, Josep Vidal. En la pista deportiva se instalaron inflables y juegos infantiles y en el centro cívico, talleres para los más pequeños. A las 11.00 tuvo lugar un taller para la elaboración de coronas con gran participación de público. Por la tarde actuó el acordeonista Pepe Sala. Hoy tendrá lugar un concierto de villancicos. En Esterri, la calle Major fue el centro neurálgico de la actividad con gran cantidad de paradas con prdouctos de alimentación y navideños. Hoy domingo tendrá lugar un taller para elaborar artículos de decoración navideña. Muchos esquiadores aprovecharon para visitar estas dos localidades tras el cierre de las pistas de esquí.

La Pobla de Segur también acogió la XVI edición de la Fira de Nadal con cambio de ubicación, en la plaza del Ajuntament. De las 11.00 hasta las 20.00 una treintena de paradas vendieron productos artesanos y de alimentación tanto del municipio como de otros puntos del Pallars. Durante la mañana se llevaron a cabo degustaciones de caldo de Nadal a cargo de Es Pallarès en beneficio de La Marató de 3Cat y un cuentacuentos itinerante.

Por su parte, la pedanía de Vilamitjana, en el municipio de Tremp, celebra hoy la 26 edición de la Fira de Santa Llúcia con actividades para toda la familia y la undécima edición del Tast de Fesols.